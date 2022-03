Die lange Pause von Dominic Thiem wirft Fragen auf

Österreichs Tennisstar kämpft seit Monaten um sein Comeback. Wie fit ist er? Wann und wie stark kehrt er zurück? Und wer ist nun gefragt? Ein Erklärungsversuch, welche Faktoren eine Rolle spielen.

Vor mittlerweile fast neun Monaten hat Dominic Thiem sein letztes Match auf der ATP-Tour bestritten. Mehrere Comebackversuche von Österreichs Tennisstar sind aus unterschiedlichen Gründen seither gescheitert. Auf dem Weg zurück an die Weltspitze gibt es mehrere Fragen zu beantworten.Wie steht es um seine Fitness? Thiem hatte in den vergangenen Monaten mit verschiedenen (körperlichen) Problemen zu kämpfen. Die Verletzung am Handgelenk ist seit Dezember ausgeheilt. Jedoch machten sich Folgeerscheinungen bemerkbar. Zunächst hatte der 28-Jährige eine "mentale Blockade", die Vorhand wieder voll ...