Die Monte-Carlo-Absage von Dominic Thiem löst Spekulationen aus

Das Fehlen von Dominic Thiem beim Sandplatzklassiker in Monte Carlo sowie die Erklärung lassen Fragen offen. Was ist los mit dem Tennisstar?

Dominic Thiem wird frühestens am 19. April in die Sandplatzsaison starten. Denn Österreichs Tennisstar, der beim aktuellen ATP-1000-Turnier in Miami fehlt, gab bekannt, dass er auch beim am 11. April beginnenden Klassiker in Monte Carlo fehlen wird. Genaue Gründe dafür nannte er nicht, über den Zeitpunkt seiner Rückkehr sowie mögliche körperliche Probleme kann daher nur spekuliert werden.

"Nach Doha und Dubai habe ich eine Pause einlegen müssen. Ich bin noch nicht zu 100 Prozent ready. Es tut mir ...