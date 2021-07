Die Murray-Show geht weiter

Wenn ihr Sir Andy Murray spielt, dann verwandeln die Briten das ehrwürdigste Tennisturnier in ein Volksfest. Der Altstar sorgte emotional bereits für den Höhepunkt von Wimbledon.

Definitiv noch nie hat ein Match zwischen der Nummer 118 und 151 der Welt das Publikum in Wimbledon so elektrisiert wie jenes am Mittwochabend. Und diese Begeisterung trägt einen Namen: Andy Murray, Pardon, Sir Andy Murray, wie die Briten ihren Volkshelden offiziell verehren. Als dreifacher Grand-Slam-Champion, Olympiasieger und ehemalige Nummer eins der Welt ist Murray freilich alles andere als die Nummer 118 der Welt. Doch liegt es vor allem an der Art und Weise, wie er sich seit Jahren nach ...