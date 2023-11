Die Tennisstars waren in Paris böse und müde

Daniil Medwedew und Carlos Alcaraz scheitern überraschend beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris. Der Russe legte sich mit dem Publikum an, der Spanier gibt die Nummer eins für heuer auf.

Bevor Dominic Thiem nach dem erfolgreichen Nachtkrimi gegen Stan Wawrinka, als Österreichs Tennisstar beim 3:6, 6:3, 7:5 einen Matchball abgewehrt hatte, auch am Mittwoch am späten Abend gegen Holger Rune um seinen ersten Sieg gegen einen Top-10-Spieler in diesem Jahr kämpfte, war das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris für zwei Titeltopfavoriten schon beendet. Carlos Alcaraz scheiterte sensationell an einem Qualifikanten und Daniil Medwedew an Grigor Dimitrov.

Alcaraz unterlag dem Russen Roman Safiullin, Nummer 45 der Welt, 3:6 und 4:6 und war dabei weit von seinem Toplevel entfernt. "Es ist ein Versagen und es tut weh. Ich bin von meinem Level enttäuscht und auch davon, wie ich mich auf dem Court gefühlt habe", sagte der 20-jährige Spanier, der sich daraufhin von seinem ursprünglichen Ziel, am Jahresende Novak Djoković noch als Nummer eins der Welt abzulösen, verabschiedete: "Ich bin hierher gekommen, um noch einmal Nummer eins zu werden. Ich glaube, diese Chance ist jetzt weg."

Alcaraz "muss noch viele Dinge verbessern"

Für Alcaraz, der heuer sechs Titel holte, seit seinem Wimbledontriumph im Endspiel über Djoković aber kein Turnier mehr gewinnen konnte, geht der sportlich zähe Herbst damit weiter. Vergangene Woche hatte er sein Antreten in Basel wegen Problemen im Fuß und Rücken abgesagt, davor war er in Peking und Shanghai jeweils relativ früh gescheitert. "Ich habe jetzt zwar genügend Zeit bis Turin, aber ich muss noch viele Dinge verbessern, wenn ich dort eine Chance haben will", sagte Alcaraz hinsichtlich der ATP-Finals ab 12. November. Generell aber sehnt der Jungstar schon den Urlaub herbei: "Die Saison war unglaublich lang und ehrlich gesagt bin ich müde. Ich werde künftig herausfinden müssen, wie ich es schaffe, auch am Ende der Saison noch gute Leistungen zu zeigen."