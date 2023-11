Djokovic´ gegen Sinner: Davis-Cup als mögliche Revanche

Das Finalturnier hat für den seit 2011 in Einzel-Länderspielen ungeschlagenen Serben höchste Priorität. Kaum zu glauben ist, dass Djokovic aber auch eine negative Bilanz hat.

Abgesehen von olympischem Gold, und das steht 2024 ganz oben auf seiner Agenda, hat Novak Djoković alles gewonnen, was es im Tennis zu gewinnen gibt. Die größten Titel und Rekorde hat der 36-Jährige gleich mehrfach inne, den Davis-Cup aber "nur" einmal geholt. Und so kündigte der Serbe beim Finalturnier in Málaga an: "Das wird eine wichtige Woche für uns als Mannschaft und als Sportnation."

2010 triumphierte Serbien im Endspiel in Belgrad 3:2 über Frankreich. "Das mit meinen Freunden und Kollegen teilen zu können ist eine meiner schönsten Erinnerungen auf einem Tennisplatz", sagt Djoković. 2013 kassierten seine Serben ebenfalls daheim ein 2:3 im Finale gegen Tschechien. Djoković hat in den Endspielen alle seine Matches gewonnen und ist seit 2011 in Länderkämpfen in 20 Einzelpartien ungeschlagen. Nur im Doppel hat Djoković mit 4:7 eine verhältnismäßig schlechte Bilanz. "Wir haben nicht viel Doppel-Erfahrung, also werden wir daran arbeiten. Hoffentlich können wir um die Trophäe kämpfen", sagt die Nummer eins der Welt. Laslo Djere (ATP-Nummer 33), Dušan Lajović (46) und Miomir Kecmanović (55) komplettieren das Aufgebot. Doppelspezialisten haben die Serben keinen im Team, wobei bei zwei Einzeln und einem Doppel dem Doppel eine entscheidende Rolle zukommen kann.

Serbien gegen Großbritannien

Möglicherweise schon zum Auftakt gegen Großbritannien, das ohne den verletzten Andy Murray antritt, aber mit Cameron Norrie (18), Jack Draper (61) und dem Weltklasse-Doppel Neal Skupski/Joe Salisbury schon eine erste hohe Hürde für Serbien sein kann.

Da sich Spanien nicht für das Heim-Finalturnier der besten acht Nationen qualifizierte, gilt die größte Aufmerksamkeit eben Djoković und Jannik Sinner, der Italien anführt. Setzen sich die Italiener gegen die Niederlande durch, dann kann es im Halbfinale am Samstag zum dritten Duell zwischen Djoković und Sinner innerhalb von elf Tagen kommen. In der Gruppenphase bei den ATP-Finals in Turin setzte sich Sinner in einem höchstklassigen Match im dritten Satz durch. Im Endspiel war er dann aber chancenlos. So gäbe es für den 22-Jährigen nun die Chance zur Revanche.