Djokovic bei ATP Finals gegen Sinner, Tsitsipas und Rune

Der topgesetzte Serbe Novak Djokovic trifft bei den ATP Finals der besten acht Tennis-Profis des Jahres ab Sonntag in Turin in Gruppe Grün auf den italienischen Wien-Sieger Jannik Sinner (4), den Griechen Stefanos Tsitsipas (6) und den Dänen Holger Rune (8). Das ergab die am Donnerstag vorgenommene Auslosung. In Gruppe Rot bekommt es der Spanier Carlos Alcaraz (2) mit den Russen Daniil Medwedew (3) und Andrej Rublew (5) sowie dem Deutschen Alexander Zverev (7) zu tun.

BILD: SN/APA/AFP/JULIEN DE ROSA Novak Djokovic geht in Turin auf die Titelverteidigung los/Archivbild

Djokovic hat diesen Event ab 20008 bisher sechsmal gewonnen und ist auch Titelverteidiger. Zverev blieb 2018 und 2021 erfolgreich sowie Tsitsipas 2019 und Medwedew 2020 jeweils im Finale gegen den Niederösterreicher Dominic Thiem. Alcaraz, Sinner, Rublew und Rune gehen auf ihren Premieren-Triumph los. Das Finale ist für Sonntag in einer Woche angesetzt.