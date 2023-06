Djoković gegen Alcaraz: Generationenduell elektrisiert

Novak Djoković, 36, geht als Außenseiter ins Halbfinale der French Open. Carlos Alcaraz, 20, strotzt vor Selbstvertrauen. Der gegenseitige Respekt im vorweggenommenen Endspiel ist groß.

Die French Open liefern das Duell, auf das die Tenniswelt seit zwei Wochen hinfiebert. Auf der einen Seite Novak Djoković, der 22-fache Grand-Slam-Sieger, der als Letzter der "Big-Four-Generation" um die Rückeroberung des Tennisthrons kämpft. Jenen Platz, den Carlos Alcaraz, der Anführer der "jungen Wilden", die die Wachablöse stetig vorantreiben, derzeit einnimmt. Die Auslosung hat es so vorgegeben, dass Djoković und Alcaraz im Halbfinale aufeinandertreffen - insgeheim ist der Blockbuster am Freitagnachmittag (15 Uhr/live ServusTV und Eurosport) aber das vorweggenommene Endspiel.

Kaum zu glauben, dass es dieses Kräftemessen erst zum zweiten Mal gibt. Im Halbfinale von Madrid 2022 setzte sich Alcaraz mit 7:6 im dritten Satz durch, nun aber stehen sich der 36-jährige Serbe und der um 16 Jahre jüngere Spanier erstmals auf der größtmöglichen Bühne gegenüber. Der Respekt von beiden Seiten ist sehr groß. Alcaraz gilt spätestens seit der Galavorstellung im Viertelfinale gegen Stefanos Tsitsipas als Favorit. "Das war eines der besten Matches meiner Karriere. Mein Level wird mit jedem Sieg besser", sagt der US-Open-Sieger, dem es nicht an Selbstvertrauen mangelt. Ob er seine Jugend oder Djoković' Erfahrung im Vorteil sieht? "Ich möchte glauben, meine Jugend, aber es wird sein 45. Halbfinale bei einem Grand Slam und erst mein zweites."

Wenn sich Djoković durchsetzt und dann auch das Finale gewinnt, löst er Alcaraz nicht nur als Nummer eins ab, dann ist er auch der erste Spieler, der jeden Majortitel zumindest drei Mal geholt hat. Der geschichtsträchtigste Meilenstein aber wäre Grand-Slam-Titel Nummer 23, mit dem er ausgerechnet in Roland Garros seinen ewigen Rivalen Rafael Nadal überholen würde. Djoković zieht auch einen Vergleich zwischen Nadal und Alcaraz. "Ein sehr netter Kerl auf dem Platz und außerhalb. Er spielt mit sehr viel Intensität. Er erinnert mich an jemanden aus seinem Land, der mit der linken Hand spielt. Das ist definitiv die größte Herausforderung für mich in dem Turnier. Wenn du der Beste sein willst, dann musst du die Besten schlagen. Er ist definitiv der Spieler, den man hier schlagen muss."

Unter diesen Umständen geht das zweite Halbfinale etwas unter. Obwohl sich dabei zwei Spieler gegenüberstehen, die vor dem Turnier nur wenige auf der Rechnung hatten. Vorjahresfinalist Casper Ruud zeigt erstmals in diesem Jahr aber wieder auf, schaltete Jungstar Holger Rune aus und trifft nun auf Alexander Zverev. Der Deutsche hatte sich im Paris-Halbfinale 2022 eine schwere Fußverletzung zugezogen und kämpfte seit Beginn des Jahres vergeblich um den Anschluss an die Spitze. Nun scheint der 26-jährige Olympiasieger wieder bereit zu sein für die ganz großen Aufgaben.

Seit Donnerstag ist Österreich nicht mehr in Paris vertreten. Joel Schwärzler schied im Viertelfinale des Juniorenbewerbs mit 5:7, 3:6 gegen den Bolivianer Juan Carlos Prado Angelo aus. Als 17-Jähriger, also als Jahrgangsjüngerer, kann das von Jürgen Melzer trainierte größte rot-weiß-rote Talent auch im nächsten Jahr noch einmal um den prestigeträchtigen Titel spielen.