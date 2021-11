Djokovic gewinnt in Paris sein erstes Match nach US Open

Der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic hat am Dienstagabend sein erstes Match auf der Tennis-ATP-Tour nach seiner Finalniederlage bei den US Open in drei Sätzen gewonnen. Der 34-Jährige besiegte in der zweiten Runde des Masters-1000-Hallenturniers von Paris den Ungarn Marton Fucsovics nach exakt zwei Stunden Spielzeit 6:2,4:6,6:3. Weiter geht es für Djokovic gegen einen Franzosen, entweder Adrian Mannarino oder Günter Bresniks Schützling Gael Monfils.

SN/APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Novak Djokovic startete in Paris mit einem Dreisatzsieg