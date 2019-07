Djokovic in 2. Wimbledon-Runde souverän - Kudla ohne Chance

Der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist auch in der zweiten Runde des Rasen-Tennis-Grand-Slam-Turniers von Wimbledon ohne Satzverlust geblieben. Der Titelverteidiger gewann am Mittwoch gegen den US-Amerikaner Denis Kudla mit 6:3,6:2,6:2. Nächste Hürde für Djokovic ist am Freitag der Pole Hubert Hurkacz, der den Argentinier Leonardo Mayer mit 6:7(4),6:1,7:6(7),6.3 besiegte.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Djokovic ließ seinem Gegner nur sieben Games