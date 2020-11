Djokovic ist Halbfinal-Gegner von Thiem bei ATP Finals

Dominic Thiem trifft am Samstag im Kampf um sein zweites Endspiel bei den ATP Finals in Folge auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Der Serbe gewann am Freitag das entscheidende Spiel um Platz zwei in der Gruppe "Tokio 1970" gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 6:3,7:6(4). Der "Djoker", der in London seinen sechsten Titel anstrebt, spielt erstmals seit seinem knappen Australian-Open-Finalsieg gegen Thiem, den er damals nach 1:2-Sätzen noch in fünf Sets besiegte.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Der Anblick täuscht: Djokovic kam in zwei Sätzen weiter

Quelle: APA