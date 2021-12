Djokovic lässt angeblich ATP-Cup in Sydney aus

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic wird wohl nicht am nächste Woche beginnenden ATP-Cup in Sydney teilnehmen. Das berichtete die serbische Zeitung Blic unter Berufung auf eine Quelle aus dem nahen Umfeld des Tennis-Stars am Samstag. Bezüglich seiner nach wie vor offenen Teilnahme an den Australian Open ab Mitte Jänner in Melbourne soll bis Jahresende eine Entscheidung fallen, so das Blatt weiters.

SN/APA/AFP/OSCAR DEL POZO Antreten bei den Australian Open noch unklar

Djokovic hat bisher eine Aussage über seinen Impfstatus stets verweigert und den Schutz seiner Privatsphäre als Begründung angeführt. Die Teilnahme an den Australian Open wäre für ihn ungeimpft nur möglich, wenn er eine medizinische Ausnahmegenehmigung eines unabhängigen Expertengremiums vorlegt. Zudem müsste er vorher in Melbourne eine längere Quarantäne absitzen.