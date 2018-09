Djokovic letzter Herren-Halbfinalist bei US Open

Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat als letzter Spieler das Herren-Halbfinale bei den US Open erreicht. Der serbische Wimbledonsieger schlug den australischen Außenseiter John Millman am Mittwochabend in New York 6:3, 6:4, 6:4. Millman hatte zuvor im Achtelfinale überraschend den Weltranglisten-Zweiten Roger Federer aus der Schweiz ausgeschaltet.

SN/APA (AFP)/EDUARDO MUNOZ ALVAREZ Der Serbe ballte nach dem letzten Ballwechsel die Faust