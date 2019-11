Djokovic mit Serbien im Davis-Cup-Viertelfinale out

Nicht Serbien mit Novak Djokovic als Nummer eins bzw. Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste, sondern Russland steht im Halbfinale des reformierten Davis Cups. Djokovic hat am Freitag in Madrid den 0:1-Rückstand mit einem 6:3,6:3 über Karen Chatschanow ausgeglichen, verlor dann aber an der Seite von Viktor Troicki das entscheidende Doppel hauchdünn mit 4:6,6:4,6:7(8). Russland trifft nun auf Kanada.

SN/APA (AFP)/OSCAR DEL POZO Ganz enge Entscheidung im Doppel