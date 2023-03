Djokovic startet in Dubai mit Zittersieg gegen Machac

Novak Djokovic ist beim Tennis-ATP500-Turnier in Dubai nur knapp an einer überraschenden Auftaktniederlage vorbeigeschrammt. Der Weltranglistenerste benötigte fast 2:30 Stunden, um den 22-jährigen Tschechen Tomas Machac mit 6:3,3:6,7:6(1) niederzuringen. Für die Nummer 130 der Welt war es erst das 22. Match auf der ATP-Tour. Der in dieser Saison unbesiegte Djokovic trifft in der 2. Runde auf den Niederländer Tallon Griekspoor, der den Franzosen Constant Lestienne bezwang.

BILD: SN/APA/AFP/KARIM SAHIB Djokovic musste deutlich härter kämpfen als erwartet

Djokovic, der seit Montag mit 378 Wochen an der Spitze der Weltrangliste den alleinigen Allzeitrekord hält, will in Dubai auch sein drittes Saisonturnier gewinnen - nach den Erfolgen in Adelaide und beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres in Melbourne. Gegen den Qualifikanten Machac lief es für den 22-fachen Grand-Slam-Champion mit einem 6:3 zuerst nach Plan, danach reichte dem Underdog ein Break um sich mit demselben Ergebnis durchzusetzen. Der Entscheidungsdurchgang war an Spannung nicht zu überbieten, Machac rettete sich nach dem Rebreak zum 3:4 in den Tiebreak, wo er klar unterlegen war. "Er hat mich vor große Probleme gestellt", sagte der fünffache Dubai-Champion Djokovic. Der 35-Jährige selbst habe wegen Verletzungsproblemen vor dem Turnier nicht viel Tennis gespielt. Keine Blöße gab sich der Russe Daniil Medwedew beim 6:4,6:2 gegen den Italiener Matteo Arnaldi. Dafür kam für Medwedews Landsmann Karen Chatschanow mit einem 5:7,2:6 gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp das Aus.