Djokovic und Federer in Shanghai ausgeschieden

Der Serbe Novak Djokovic ist am Freitag erstmals vor dem Halbfinale des Masters-1000-Tennisturniers von Shanghai ausgeschieden und mit Roger Federer hat es einen weiteren ganz Großen erwischt. Djokovic unterlag im Viertelfinale Stefanos Tsitsipas 6:3,5:7,3:6, Federer unterlag dem Deutschen Alexander Zverev 3:6,7:6(7),3:6.

Tsitsipas trifft am Samstag im Halbfinale auf Daniil Medwedew (3). Der Russe gewann gegen den Italiener Fabio Fognini (10) 6:3,7:6(4). Durch die Niederlage Fogninis war die erstmalige Qualifikation von Tsitsipas für die ATP-Finals ab 10. November in London schon vor seiner Partie gegen Djokovic fixiert gewesen. Nach einem Fehlstart gegen den Favoriten trumpfte der 21-Jährige dann zusehends auf, ließ seinem Gegner nach dem Break zum 3:1 im dritten Durchgang keine Chance auf ein Comeback. Tsitspias liegt damit im Head-to-Head mit Djokovic mit 2:1 voran.

Der 32-jährige "Djoker" hat das Turnier 2012, 2013, 2015 und 2018 gewonnen. Bei den bis heuer übrigen vier Antreten schied er im Halbfinale aus. Durch seine nunmehrige frühe Niederlage verringert sich der Vorsprung von Djokovic in der Weltrangliste auf den verletzungsbedingt derzeit pausierenden Spanier Rafael Nadal auf nur noch 320 Punkte. Der viertplatzierte Medwedew wiederum ist nach fünf Endspielen seit August in Folge - davon zwei Titel - nun erneut auf dem Sprung in ein Finale.

Schon vor Tsitsipas hatten Djokovic, Nadal, Roger Federer (SUI), Medwedew und Dominic Thiem ihren Platz beim Saisonfinale sicher gehabt. Der Niederösterreicher trifft als Nummer vier in der zweiten Freitag-Partie nach 12.30 Uhr MESZ auf den Italiener Matteo Berrettini (11). Im Kampf um die noch zwei freien London-Plätze sind Roberto Bautista Agut (ESP) und Zverev in der besten Position. Dahinter lauern Berrettini, David Goffin (BEL), Fognini, Kei Nishikori (JPN) und Gael Monfils (FRA).

Zverev ging mit dem Sieg im Head-to-Head gegen Federer 4:3 in Führung. Das Halbfinale bestreiten damit am Samstag der 21-jährige Stefanos Tsitsipas gegen den 23-jährigen Daniil Medwedew und der 22-jährige Zverev entweder gegen den 23-jährigen Matteo Berrettini oder den 26-jährigen Dominic Thiem. Das Turnier brachte damit gewissermaßen einen bedeutenden Durchbruch der "Next Generation", der Thiem im Grunde eigentlich schon entwachsen ist.

