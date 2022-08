Dominic Thiem: An Klasse fehlt es noch, an Dramatik nicht

Beim Hartplatz-Comeback wehrte Österreichs Tennisstar zwei Matchbälle ab. Richtung US Open sind eine Steigerung und mehr Lockerheit nötig.

Spannung ist bei Matches von Dominic Thiem seit dessen "zweitem Comeback" Anfang Juli in Salzburg garantiert. In 8 von 13 Matches seither ging Österreichs Tennisstar über drei Sätze, meist mit viel Auf und Ab. Und wo Thiem zuletzt in Kitzbühel aufgehört hatte, dort machte er nun in den USA weiter. Der ehemalige Weltranglistendritte kämpfte in Winston-Salem bei seinem ersten Match auf Hartplatz seit eineinhalb Jahren den US-Amerikaner Jeffrey John Wolf 6:7 (5), 7:5, 7:6 (6) nieder und erspielte sich damit ...