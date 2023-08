Dominic Thiem bangt sogar um die US Open

Österreichs Tennisstar laboriert laut Bruder und Manager Moritz Thiem "schon seit einiger Zeit an einer Art Gastritis", Prognosen seien derzeit nicht möglich.

Das darf doch nicht wahr sein - ist man ob des einfach nicht in die Gänge kommenden Comebacks von Dominic Thiem geneigt zu sagen. Kann man fast eineinhalb Jahre nach der Rückkehr auf die Tour überhaupt noch von einem Comeback sprechen? Klar ist jedenfalls, dass die Pleiten-, Pech- und Pannenserie seit Montag um ein Kapitel reicher ist. Österreichs Tennisstar musste seinen Start beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Seit Dienstag ist zudem bekannt, dass auch sein Antreten bei den US Open wackelt.

Moritz Thiem: "Alles weitere kann man noch nicht sagen"

Als Begründung für Thiems Rückzieher gab die ATP Gastroenteritis, also eine Magen-Darm-Grippe, an. Auf Nachfragen präzisierte Bruder und Manager Moritz Thiem dann: "Es ist eine Art Gastritis (Entzündung der Magenschleimhaut, Anmerkung). Wir schauen, dass wir es unter Kontrolle bekommen. Er hat es schon seit einiger Zeit. Alles Weitere kann man noch nicht sagen." Damit scheint auch klar, dass ein Start bei den am Montag beginnenden US Open zum Wettlauf mit der Zeit wird. Nachdem Thiem die jüngsten ATP-1000-Turniere in Toronto und Cincinnati ausgelassen hatte, sich stattdessen mit seinem deutschen Trainer Benjamin Ebrahimzadeh in dessen Heimat "intensiv" auf den US-Trip vorbereitete, geht der 29-Jährige - wenn überhaupt - ohne Matchpraxis auf Hartplatz ins letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, bei dem er vor drei Jahren triumphiert hatte.

Thiem ist regelmäßig krank

Die Aussichten, erfolgreich ins letzte Saisondrittel zu starten, werden von der aktuellen Erkrankung noch getrübt. Thiem hat durch sein offenbar schwaches Immunsystem immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Erst in Wimbledon war wegen einer Verkühlung sein Antreten bis zuletzt nicht sicher, das ATP-Challenger danach in Salzburg ließ Thiem folglich aus. Nun ist Thiem bereits in New York, die Reise nach Übersee aber könnte schon vor dem ersten Ballwechsel vorbei sein. Damit geht auch die Achterbahnfahrt mit dem ein oder anderen Hoffnungsschimmer, wie zuletzt dem Finaleinzug in Kitzbühel, aber weitaus mehr Rückschlägen in vollem Tempo weiter.