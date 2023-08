Dominic Thiem baut finanziell vor und investiert in Tennis-Aktien

Österreichs Tennisstar Dominic Thiem unterstützt Talente wirtschaftlich und partizipiert an ihrem möglichen Erfolg. Kurios: Auch in Thiem selbst und Alexander Bublik, seinen Gegner bei den US Open, kann investiert werden. Wieviel man dabei verdienen kann.

BILD: SN/WWW.IMAGO-IMAGES.DE Dominic Thiem greift jungen Profis finanziell unter die Arme.