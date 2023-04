Dominic Thiem hat in der ersten Runde des ATP-1000-Masters in Madrid den Briten Kyle Edmund klar in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1 besiegt. Das Match zum Nachlesen gibt's hier im Liveticker.

BILD: SN/WWW.IMAGO-IMAGES.DE Dominic Thiem schlägt in Madrid auf.

Das Match zum Nachlesen im Ticker: