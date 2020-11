Dominic Thiem besiegt Rafael Nadal: "Eine der besten Partien meiner Karriere"

Österreichs Tennisstar kämpfte bei den ATP Finals in London Rafael Nadal in einem hochklassigen Tiebreak-Krimi 7:6, 7:6 nieder. Damit ist das Halbfinale zum Greifen nah.

Ein entfesselter Dominic Thiem hat bei den ATP Finals in London Rafael Nadal 7:6(7), 7:6(4) niedergerungen und damit einen großen Schritt Richtung Halbfinale gesetzt. Österreichs Tennisstar und der 20-fache spanische Grand-Slam-Sieger lieferten sich einen ebenso hochklassigen wie spannenden Schlagabtausch. "Das war eines der besten Matches, die ich je gespielt habe", sagte Thiem.

Das 15. Duell der beiden, das erste in London, hielt von Beginn an, was es nach den jüngsten spektakulären und spannenden Aufeinandertreffen versprochen hatte. Auf dem schnellen Hartplatz waren beide beim Aufschlag souverän. Das Tiebreak hatte es dann in sich. Ähnlich wie schon gegen Stefanos Tsitsipas lag der Österreicher bereits 2:5 zurück, ehe er sein bestes Tennis auspackte und nach zwei abgewehrten Satzbällen das bessere Ende für sich hatte.

An der Intensität und Klasse der Partie änderte sich weiter nichts. 1:45 Stunden waren bereits gespielt, als Thiem zum 3:4 als Erster seinen Aufschlag abgab, sich das Break jedoch sofort wieder zurückholte. Thiem war bei den wichtigsten Bällen der etwas Mutigere und Glücklichere und erspielte sich bei 5:4 drei Matchbälle, doch Nadal wehrte sie in Serie ab. Zum zweiten Mal musste das Tiebreak entscheiden und wieder setzte sich Thiem durch. "Das Level war vom ersten bis zum letzten Punkt, bei allen Schlägen, in jeder Hinsicht auf sehr hohem Niveau. Man hat gesehen, dass wir beide körperlich und mental in großartiger Verfassung sind", sagte Thiem nach 2:26 Stunden bester Tennis-Unterhaltung.

37 Winner bei nur 22 Fehlern zeugten von der Qualität im Spiel des Weltranglistendritten. So konnte man Thiem nur beipflichten, als er sagte: "Die Atmosphäre in einer vollen Halle wäre wohl unglaublich gewesen, aber ich denke wir haben den TV-Zuschauern eine gute Show geliefert. Vielleicht konnten einige Leute für zweieinhalb Stunden die aktuell harte Zeit vergessen."

Am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) hielt der US-Open-Sieger dann Tsitsipas gegen Andrej Rublew die Daumen. Bei einem Sieg des Griechen stünde er nach 2019 zum zweiten Mal im London-Halbfinale.

