Dominic Thiem: Besser gespielt war auch zu wenig

Dominic Thiem war trotz einer Steigerung gegen Holger Rune in Monte Carlo ohne Chance. Der Weg zurück bleibt zäh, ist jetzt aber zumindest mit mehr Hoffnung gepflastert.

Dominic Thiem hat am Mittwoch erfahren, wie viel ihm weiterhin zur absoluten Weltspitze fehlt. Österreichs Tennisstar zeigte sich im Vergleich zu den vergangenen Monaten verbessert, war in der zweiten Runde des Sandplatzklassikers in Monte Carlo aber ohne echte Chance. Thiem unterlag dem Weltranglistenneunten Holger Rune 2:6, 4:6. Eine auch für Neo-Trainer Benjamin Ebrahimzadeh nicht überraschende, aber trotzdem etwas ernüchternde Erkenntnis.

"Das Match insgesamt war echt okay, aber natürlich sind es noch einige Dinge, die nicht passen", resümierte Thiem das im ersten Satz sehr einseitige und um zweiten Satz ausgeglichene Duell imt dem 19-jährige Jungstar aus Dänemark. Zunächst war Thiem von Runes Kombination aus Tempo und Sicherheit überfordert. Zu viele Fehler seinerseits waren das Resultat. Mit Fortdauer agierte Thiem dann auf Augenhöhe, zeigte mehr Aggressivität mit der Vorhand und lieferte sich mit einem sehr stark aufspielenden Rune großartige Ballwechsel. Das Break zum 3:4 war letztlich eine zu große Hypothek, obwohl der Österreicher doch noch Breakbälle zum 5:5 gegen einen bis dahin unantastbaren Aufschläger Rune vorfand. Zwei Fehler beim Return und einer von der Grundlinie machten schließlich den Unterschied aus, dass er einen möglichen dritten Satz nicht erzwingen konnte.

Thiem steigert sich gegen Rune

"Ich bin am Anfang nicht zurechtgekommen, vor allem im zweiten Satz waren aber auch sehr gute Ansätze dabei. Diese mitnehmen und die schlechten Dinge ausmerzen muss jetzt das Ziel Richtung Paris sein. Dort will ich auf einem Toplevel sein", sagt Thiem. Tatsächlich war erstmals in diesem Jahr, das mit einem Sieg in drei Monaten bei dementsprechenden Leistungen brutal ernüchternd begonnen hatte, eine Steigerung sichtbar. Die nächste Möglichkeit dazu hat der ehemalige Weltranglistendritte kommende Woche beim ATP-250-Turnier in München. In Monte Carlo wurde er erstmals von Ebrahimzadeh betreut, kleine Verbesserungen unter ihm machen zumindest leise Hoffnung, dass Thiem noch einmal zu alter Stärke findet.

Zverev ist schon etwas weiter als Thiem

Während er also nach seiner Handgelenksverletzung weiter um den Anschluss kämpft, ist Alexander Zverev auf seinem Weg etwas weiter. Der 25-jährige Olympiasieger aus Deutschland erreichte souverän das Achtelfinale, gewann gegen Roberto Bautista Agut 6:4, 6:4 und zeigte sich deutlich gefestigter als beim Drei-Satz-Sieg in Runde eins über Alexander Bublik. "Ich bin froh, wieder auf diesem Niveau zu spielen", sagte Zverev, für den ist es die Rückkehr auf Sand nach der schweren Fußverletzung bei den French Open 2022. Er gehe immer noch mit großen Zielen in die Sandplatzsaison, betonte Zverev. Er sei keine 40 Jahre alt. "Ich bin immer noch jung genug, um zurückzukommen und wieder mein bestes Tennis zu spielen." Thiem auch?

