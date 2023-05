Dominic Thiem bezwingt in Bordeaux Benoît Paire

Dominic Thiem hat beim ATP-Challenger-Turnier in Bordeaux gegen einen äußerst unangenehmen Gegner bei äußerst schwierigen Bedingungen einen Sieg des Willens gefeiert und den Franzosen Benoît Paire 4:6, 6:4, 6:3 niedergerungen. Bei der Generalprobe für die French Open, wo er in den Hauptbewerb rutschen wird, trifft Österreichs Tennisstar im Achtelfinale auf Corentin Moutet.

Ob der US-Open-Gewinner 2020 in Roland Garros auch dabei sein wird, ist freilich noch nicht ganz fix. Es wurde am Dienstag aber wahrscheinlicher. Durch die Absage des Australiers Nick Kyrgios wegen der Folgen einer Knieoperation ist der zweifache Paris-Finalist der erste Spieler auf der Warteliste. Sagt noch ein Spieler ab, rückt Thiem nach. Das Antreten des spanischen Rekordsieger Rafael Nadal etwa ist sehr fraglich. Sollte es über diese Schiene nicht klappen, bliebe Thiem die Chance über die Qualifikation oder die Hoffnung auf eine Wildcard. Sechs davon sind schon vergeben.

Thiem in Paris praktisch fix im Hauptbewerb

Gleich zehn Breaks bot das fünfte Duell von Thiem mit Paire, in dem Thiem im Head-to-Head auf 5:0 erhöhte. Der Lokalmatador holte im Eröffnungssatz einen Break-Rückstand auf und drehte den Durchgang zur 1:0-Satzführung. In einem ausgeglichenen zweiten Satz leitete Thiem mit dem 5:4 die Entscheidung ein und servierte dann aus. Er legte gleich mit einem weiteren Break nach und spielte fortan gegen den von den Zuschauern stark angefeuerten 34-jährigen Gegner voran. Einige brenzlige Situationen bekam Thiem in dieser Phase noch gut in den Griff.

Auch gegen Moutet ist Thiem noch unbesiegt, das einzige Duell gewann er 2018 auf Sand in Hamburg. Der 24-jährige Moutet liegt als Weltranglisten-67. aktuell um 29 Plätze vor Thiem. Die Partie ist bereits für Mittwoch (nicht vor 12.00 Uhr) angesetzt. Auch Moutet hat seine Auftaktpartie freilich erst am Dienstagnachmittag gespielt, hat also nicht mehr Erholungszeit.

Thiem hat seinen Turnierplan nach den French Open übrigens erweitert. Er wird vor Wimbledon in der Woche ab 19. Juni mit Halle, wo er 2016 bis ins Halbfinale vorgestoßen war, ein zweites Rasenturnier einschieben.

