Österreichs Tennisstar hatte einen Höhepunkt zu feiern und umso mehr Rückschläge wegzustecken. Die Gründe dafür und die Erwartung für 2024? Ein SN-Rück- und Ausblick.

Das Achtelfinal-Aus zuletzt in Metz war ein Spiegelbild von Dominic Thiems Jahr. Zu gut, um alles infrage zu stellen, aber zu schwach, um Topspieler zu besiegen - so in etwa lässt sich 2023 für Österreichs Tennisstar in aller Kürze zusammenfassen. ...