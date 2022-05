Dominic Thiem bleibt trotz drohenden Absturzes Österreichs Alleinunterhalter

Ab Montag zählt aller Voraussicht nach erstmals seit 1986 kein rot-weiß-roter Tennisprofi zu den Top 100. Die zweite Garde stagniert, der Nachwuchs ist dünn gesät.

Nicht weniger als die Hälfte seiner verbliebenen 720 Punkte standen für Dominic Thiem am Montagabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) in Madrid auf dem Spiel. Ein Halbfinale aus dem Vorjahr hat Österreichs Tennisstar beim ATP-1000-Turnier zu verteidigen. Eine Niederlage im Erstrundenduell mit Andy Murray würde für Thiem in der Weltrangliste den Rückfall von Platz 91 etwa auf Position 160 zur Folge haben.

Nur sein "protected ranking", also die Ranglistenplatzierung vor der Handgelenksverletzung, sowie zu erwartende Wildcards, mit denen der ...