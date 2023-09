Dominic Thiem und Co. spielen beim ATP-Turnier in Astana groß auf

Jurij Rodionov steht in seiner "zweiten Heimat" Kasachstan im Viertelfinale. Dort könnte es sogar zum Österreicher-Duell zwischen Dominic Thiem und Sebastian Ofner kommen.

Österreichs Tennisprofis, die zuletzt angeschlagen waren und beim Heim-Davis-Cup gegen Portugal enttäuscht hatten, verkaufen sich beim ATP-250-Turnier in Astana bislang sehr teuer. Allen voran hat Qualifikant Jurij Rodionov seinen Siegeslauf auch gegen den als zwei gesetzten Argentinier Sebastián Báez, Nummer 27 der Welt, fortgesetzt, zum zweiten Mal in seiner Karriere die Runde der letzten acht auf der ATP-Tour erreicht und damit aller Voraussicht nach den Einzug in die Top 100 geschafft.

Rodionov dominiert Baez

Der 24-jährige Niederösterreicher dominierte Báez über weite Strecken. "Ich habe sehr aggressiv gespielt, ihm mein Spiel aufgezwungen und die Big Points gewonnen. Wenn ich weiter so spiele, ist viel möglich", sagte Rodionov, der nun am Sonntag auf den Franzosen Adrian Mannarino (ATP-Nummer 31) trifft. Rodionov, der wohl aufgrund seiner Wurzeln viel Unterstützung vom Publikum erhielt, erklärte danach: "Es ist nicht üblich, dass ein Österreicher in Kasachstan so angefeuert wird. Aber ich habe schon so viele Turniere hier gespielt, dass Astana schon fast meine zweite oder dritte Heimat ist."

Báez hat heuer schon drei Titel geholt, unter anderem in Kitzbühel mit einem Finalsieg über Thiem. Der kann am Samstag im dritten Match nach 8.00 Uhr (live auf Sky und im SN-Ticker) seinem Landsmann ins Viertelfinale folgen. Ebenso im Anschluss daran Sebastian Ofner. Sowohl Thiem gegen den US-Amerikaner Marcos Giron, der überraschend Stan Wawrinka bezwungen hatte, als auch Ofner gegen Lokalmatador Alexander Bublik dürfen sich Chancen ausrechnen. Kommen beide weiter, kommt es bei diesem Hallen-Hartplatzturnier in der kasachischen Hauptstadt zum rot-weiß-roten Stallduell.

Ofner fordert Lokalmatador

Thiem war beim Erstrundensieg über Juan Pablo Varillas nichts von seiner Gastritis anzumerken. Und auch Ofner, der beim Davis Cup zum zweiten Einzel nicht antreten konnte und vergangene Woche beim Challenger in Saint-Tropez im Viertelfinale aufgeben musste, präsentierte sich beim 2:6, 6:2 und 6:3 gegen Márton Fucsovics fit. Im Achtelfinale wartet mit Bublik die Nummer drei des Turniers und Nummer 35 der Welt. Bublik, der oft auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn balanciert, war Thiem bei den US Open zum Auftakt unterlegen.