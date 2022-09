Dominic Thiem - die Wundertüte sucht nach Souveränität

Österreichs Tennisstar muss seine schwankenden Leistungen in den Griff kriegen, um die Top 100 heuer noch zu erreichen.

Das 3:6, 0:6 im Finale des ATP-Challengers in Rennes ist für Dominic Thiem überraschend gekommen. Zwar war Österreichs Tennisstar auch zuvor offensichtlich noch nicht in der Verfassung, um Spieler aus der zweiten Reihe nach Belieben zu dominieren. In dieser Deutlichkeit war die Niederlage gegen den Franzosen Ugo Humbert aber unerwartet. Die fehlende Konstanz macht Thiem weiter zur Wundertüte.

"Mit so einer Leistung wie im Finale bin ich natürlich nicht zufrieden, mit der vergangenen Woche aber schon", sagt Thiem, ...