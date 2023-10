Dominic Thiem nimmt "die guten Dinge mit nach Wien" - ob das reicht?

Österreichs strauchelnder Tennisstar findet nach dem erneut frühen Aus beim ATP-Turnier Antwerpen auch Positives. Um bei den Erste Bank Open in der Stadthalle zu reüssieren, müsste Thiem dennoch mehr als einen Gang zulegen.

Das erhoffte Erfolgserlebnis vor dem Heimturnier in Wien hat sich auch in Antwerpen nicht eingestellt. Dominic Thiem scheiterte im Achtelfinale mit 4:6, 7:5, 4:6 an Yannick Hanfmann, in erster Linie aber wieder einmal an sich selbst. Keinen der drei Breakbälle ...