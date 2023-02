Dominic Thiem: "Dreckiger Sieg" soll Trendwende einleiten

Österreichs Tennisstar fährt in Buenos Aires seinen ersten Sieg 2023 ein. Über den Kampf will er weiter Selbstvertrauen tanken, so spielerische Klasse erlangen und zumindest ins Viertelfinale.

Es war ein Sieg des Willens oder - wie er es zuvor erhofft hatte - ein "dreckiger Sieg". Und auch, wenn es Dominic Thiem diesmal nur im Stillen genossen hat, so war die Erleichterung über seinen ersten Erfolg in diesem Jahr wohl riesig. Österreichs Tennisstar bezwang beim ATP-250-Sandplatzturnier in Buenos Aires den Weltranglisten-51. Alex Molčan 7:6(4), 6:3. Es soll der Anfang des ersehnten Aufwärtstrends sein.

In vier Matches hatte Thiem heuer noch keinen Satz geholt, das gewonnene Tiebreak schien dann den Knopf, zumindest fürs Erste, gelöst zu haben. Bis dahin war der 29-Jährige mit angezogener Handbremse unterwegs, bei 6:5 konnte er nicht ausservieren, doch der Kampf wurde schließlich belohnt. "Es waren schwierige Momente dabei, aber alles in allem war es ein gutes Match. Ich bin sehr glücklich", sagte Thiem. "Die Matches müssen jetzt mit Kampf gewonnen werden, damit Dominic wieder Vertrauen in seine Schläge bekommt", sagt Bruder und Neo-Manager Moritz.

Ob das gegen absolute Weltklassespieler reicht, darf bezweifelt werden, doch der nächste Gegner am Donnerstag (Ortszeit/live Sky Sport Austria) ist mit Sicherheit in Reichweite. Juan Pablo Varillas ist Weltranglisten-101., das bisher einzige Duell in Gstaad im Vorjahr gewann Thiem in zwei Sätzen. "Der volle Fokus liegt auf dem Achtelfinale", sagt Thiem, der nur von Match zu Match denkt und weiter Selbstvertrauen tanken will. Der Viertelfinalgegner wäre laut Papierform mit dem Italiener Lorenzo Musetti, Nummer 20 der Welt, eine andere Hausnummer.

Thiem spielt in den kommenden zwei Wochen noch in Rio de Janeiro und Santiago, wechselt dann auf Hartplatz nach Indian Wells und Miami, bevor die europäische Sandplatzsaison startet. Bis dahin will er sich Richtung Top 50 orientieren. Ein erster, kleiner Schritt ist nun gelungen.