Dominic Thiem: Drei Turniersiege bis Roland Garros

Österreichs Tennisstar muss schleunigst punkten, um sein vor Saisonbeginn definiertes Ziel zu erreichen. Ein gute Gelegenheit dazu gibt es schon am Dienstagabend (Ortszeit, live Sky Sport Austria) in Santiago de Chile gegen Cristian Garin.

Dominic Thiem hat in der ersten Jahreshälfte keine Punkte zu verteidigen, diese Chance auf einen Vorstoß in der Weltrangliste mit nur einem Sieg in zwei Monaten bis jetzt aber nicht genutzt. Um sein vor der Saison gesetztes Ziel, in Paris unter den besten 32 und damit gesetzt zu sein, zu erreichen, muss Österreichs Tennisstar sehr schnell in die Erfolgsspur finden. Beim schwach besetzten Sandplatzturnier in Santiago de Chile bietet sich für den Weltranglisten-99. die nächste Gelegenheit. Zum Auftakt am Dienstagabend ...