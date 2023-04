Dominic Thiem erhält auch in Madrid eine Wildcard

Von München über Madrid nach Mauthausen: Österreichs Tennisstar, zweifacher Finalist in Madrid, erspart sich damit beim ATP-1000-Turnier kommende Woche die Qualifikation.

Der Name und die Erfolge öffnen für Dominic Thiem weiterhin Türen. Obwohl die Leistungen und Ergebnisse heuer großteils überschaubar waren, bekommt Österreichs Tennisstar auch in Madrid eine Wildcard. Zwischen 2017 und 2021 hatte Thiem beim ATP-Masters-1000-Turnier in der spanischen Hauptstadt je zwei Mal das Halbfinale bzw. das Endspiel erreicht.

Wie die Organisatoren am Mittwoch bekannt gaben, geht eine der beiden letzten Freikarten für den Hauptbewerb an die ehemalige Nummer drei der Welt. Aufgrund seiner Weltranglistenposition knapp außerhalb der Top 100 hätte Thiem in die Qualifikation müssen, diese erspart er sich nun.

Thiems Turnierplan: München, Madrid, Mauthausen

Das Sandplatzturnier in der Caja Mágica startet am Mittwoch nächster Woche und geht, wie das folgende 1000er-Event in Rom, mit einem 96er-Raster über zehn Tage. In Italien wird Thiem aber definitiv nicht dabei sein, da er beim gleichzeitig stattfindenden ATP-Challenger in Mauthausen aufschlägt. Diese Woche ist Thiem beim ATP-250-Turnier in München im Einsatz, wo er nach einem souveränen Auftaktstieg am Donnerstag im Achtelfinale auf den Schweizer Marc-Andrea Hüsler trifft.