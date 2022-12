Dominic Thiem erhält Wildcard bei den Australien Open

Sollte Österreichs Tennisstar nicht direkt für den Hauptbewerb qualifiziert sein, bekommt er eine Freikarte. Das bestätigte Thiem nun am Rande des Einladungsturniers in Saudi-Arabien.

Dominic Thiem scheint (noch) nicht in der Liste der knapp 100 Spieler auf, die bei den Mitte Jänner beginnenden Australian Open fix im Hauptbewerb stehen. Um den Cut zu schaffen, müssten noch sieben Spieler absagen. Dennoch ist gesichert, dass Thiem nicht in die Qualifikation muss. "Ich krieg eine Wildcard, falls es sich nicht so ausgehen sollte", bestätigte der Weltranglisten-105.

Offenbar hat der Finalist von 2020 die Zusage von Turnierdirektor Craig Tiley erhalten. "Dafür bin ich ihm und dem ...