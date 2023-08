Dominic Thiem erreicht in Kitzbühel erstes Halbfinale 2023

Nach zwei hart erkämpften Siegen hat Dominic Thiem einen weiteren Kraftakt beeindruckend erfolgreich gemeistert. Österreichs Tennisstar besiegte einen zu Beginn sehr starken Arthur Rinderknech (FRA) 4:6, 6:3, 6:4 und steht damit erstmals in diesem Jahr im Halbfinale eines ATP-Turniers. Dort trifft er am Freitag (2. Match nach 13 Uhr/live SN-Ticker) auf den Serben Laslo Djere.

Dominic Thiem steht heuer erstmals im Halbfinale eines ATP-Tennisturniers, und das ausgerechnet in Kitzbühel. Der Lokalmatador besiegte am Donnerstagabend beim Generali Open im Viertelfinale den Franzosen Arthur Rinderknech 4:6,6:3,6:4, womit er am Montag in der Weltrangliste in die Top 100 zurückkehren wird. Um den Einzug ins Finale geht es für Thiem in der dritten Freitag-Partie nach 11.00 Uhr (live ServusTV und im SN-Ticker) gegen den als Nummer fünf eingestuften Serben Laslo Djere.

Wie am Vorabend im Achtelfinale gegen den Chinesen Zhang Zhizhen unterlief Thiem ein Fehlstart, wenn diesmal auch nur für ein Game. Doch dem nach zwei Doppelfehlern abgegebenen ersten Servicespiel lief der Niederösterreicher im weiteren Satzverlauf hinterher, sein da aufschlagstarker 28-jähriger Gegner servierte souverän aus - in einer Partie mit einigen Phasen mit leichtem Regen, das Match ging aber ohne Unterbrechung über die Bühne.

Dominic Thiem dreht erneut ein Match

Thiem setzte wie gegen Zhang im zweiten Durchgang in der mit 5.800 Zuschauern erneut ausverkauften Center-Court-Arena zur Wende an. Im ersten Game als Rückschläger reichte es für Thiem immerhin für ein 0:30, im zweiten auch dank dreier Doppelfehler von Rinderknecht dann für ein halbes Dutzend an Breakchancen. Thiem haderte ob der vergebenen Chancen mit sich, schaffte aber dann das 3:1 und diesmal ließ er in Folge nichts mehr anbrennen. Als es schließlich in den dritten Satz ging, standen schon mehr als eineinhalb Stunden auf der Match-Uhr.