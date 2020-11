Dominic Thiem erwartet in London einen völlig offenen Schlagabtausch

Österreichs Tennisstar eröffnet die ATP-Finals am Sonntag gegen Stefanos Tsitsipas. Es bietet sich die Revanche für die bittere Finalniederlage im Vorjahr. Dann warten Rafael Nadal und Andrej Rublew.

Seit 2016 zum nun fünften Mal in Serie ist Dominic Thiem Stammgast bei den ATP-Finals in London. Eine Bilanz, die im Vergleichszeitraum nicht einmal die "Big Four" (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray) aufweisen. Dementsprechend baut Österreichs Sportler des Jahres mittlerweile auf die Erfahrung beim Saisonabschluss der acht besten Tennisspieler.

Wie die Auslosung ergab, trifft Thiem gleich im Eröffnungseinzel am Sonntag (15 Uhr/live Sky) in der Londoner O2-Arena in der Gruppe "London 2020" auf Stefanos ...