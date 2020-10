Dominic Thiem erwartet wieder einen harten Kampf

Der Topstar visiert beim Heimturnier in Wien gegen Cristian Garín das Viertelfinale an, Jurij Rodionov die nächste Überraschung.

In zwei völlig unterschiedlichen Rollen haben Dominic Thiem und Jurij Rodionov ihre erste Aufgabe bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gemeistert. Auch die Ausgangslage vor dem Achtelfinale ist naturgemäß anders, das Ziel aber dasselbe. Österreichs Topstar visiert beim Heimturnier in der Stadthalle am Donnerstag (nicht vor 17.30 Uhr) gegen den starken Chilenen Cristian Garín ebenso das Viertelfinale an wie der Außenseiter (14 Uhr) gegen den Briten Daniel Evans.

"Es muss definitiv eine Steigerung her", sagt ...