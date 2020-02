Dominic Thiem war bei den Australian Open nur wenige Games von seinem ersten Grand-Slam-Triumph entfernt. Österreichs Tennisstar unterlag Novak Djokovic in fünf Sätzen.

Noch nie war Dominic Thiem so nah an seinem ersten Grand-Slam-Titel. Österreichs Tennisstar führte im Endspiel der Australian Open gegen Novak Djokovic mit 2:1 in Sätzen, schien gegen einen zu diesem Zeitpunkt körperlich und psychisch angezählten Serben auf der Siegerstraße. ...