Dominic Thiem fehlt eigentlich nur noch der große Wurf

Die Vorhand ist schneller, die Form besser. Österreichs Tennisstar sieht nun im mentalen Part den entscheidenden Faktor, um wieder große Siege zu feiern.

Aktuell 116 ATP-Punkte fehlen Dominic Thiem noch auf die Rückkehr unter die Top 100 der Weltrangliste. Nimmt Österreichs Tennisstar am Mittwoch (nicht vor 19 Uhr/live Sky Sport Austria 2) beim ATP-250-Turnier in Antwerpen gegen den belgischen Lokalmatador Michaël Geerts wie erwartet die erste Hürde, sind es nur mehr 96 Zähler. Noch nicht einkalkuliert ist dabei ein Punktepolster, will Thiem den zweistelligen Ranglistenplatz bis Jahresende definitiv absichern.

Geht man davon aus, dass dafür 130 Punkte notwendig sind, entspricht das ...