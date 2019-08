Österreichs Tennisstar triumphiert in Kitzbühel und zeigt sich emotional wie selten zuvor.

Der Heimfluch ist gebrochen. Beim neunten Anlauf und in seinem zweiten Endspiel in Kitzbühel nach 2014 hat Dominic Thiem sein erstes ATP-Turnier in Österreich gewonnen. Als der rot-weiß-rote Topstar am Samstagabend seinen ersten Matchball zum 7:6(0), 6:1 gegen den Spanier ...