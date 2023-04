Dominic Thiem feiert gegen Sebastian Ofner "sehr wichtigen Sieg"

Österreichs Tennisstar hat beim ATP-Turnier in Estoril das prestigeträchtige Österreicher-Duell mit 3:6, 6:3, 6:4 gewonnen. War das die Wende nach dem verpatzten Saisonstart? Auch Jurij Rodionov zieht ins Achtelfinale ein.

Dominic Thiem hat beim ATP-Sandplatzturnier in Estoril den Angriff von Sebastian Ofner abgewehrt und bleibt Österreichs Nummer eins. Viel wichtiger aber: Das 3:6, 6:3, 6:4 war nach einer Serie von Erstrundenniederlagen ein hart erkämpfter Sieg - der ihn nun wieder auf die Erfolgsstraße bringen wird? Das wird schon das Achtelfinale am Donnerstag gegen den aufstrebenden US-Amerikaner Ben Shelton zeigen.

Das prestigeträchtige Duell war von Beginn an von Nervosität geprägt. Zwei Doppelfehler sowie eine vergebene riesige Chance zum Rebreak von Thiem brachten Ofner ein 3:0. Viele zu viele Fehler, vor allem mit der Vorhand teils meterweit ins Aus, waren bezeichnend für Thiems fehlende Sicherheit. Ofner stellte auf 5:1. Der Steirer brachte seinen Kumpel zwar zurück ins Spiel, doch wie schon in so vielen Matches heuer konnte Österreichs Star die Chance nicht nützen - 3:6.

Thiem erkämpft Sieg

Im zweiten Satz war das Winner-Fehler-Verhältnis dann annähernd ausgeglichen und prompt bekam der ehemalige Weltranglistendritte Oberwasser und stellte den Satzausgleich her. Das war schließlich auch schon die Wende, denn fortan konnte Thiem einen nun verunsicherten Ofner in Schach halten. Nach etwas mehr als zwei Stunden war der zweite Sieg in diesem Jahr Gewissheit. Dass die Klasse fehlte, war in seiner Situation nur zweitrangig. Thiem war daher sichtlich erleichtert: "Das war nicht leicht, weil wir uns gut kennen und Freunde sind. Ich bin natürlich glücklich, weil das ein sehr wichtiger Sieg für mich ist und ich so noch ein Match bekomme." Gegen den 20-jährigen Shelton wartet ein weiterer interessanter Vergleich: Der US-Amerikaner spielte sich heuer ins Viertelfinale der Australian Open und in die erweiterte Weltklasse, er rangiert auf Platz 39. Estoril ist sein erstes Turnier auf Sand und in Europa.

Rodionov zeigt auf

Das Rennen um die rot-weiß-rote Nummer eins geht in Estoril aber weiter - danke Jurij Rodionov. Der 23-Jährige besiegte etwas überraschen den spanischen Sandplatzspezialisten Albert Ramos-Vinolas 3:6, 6:1, 6:4 und steht damit ebenfalls im Achtelfinale, wo er ebenfalls am Donnerstag auf den Serben Miomir Kecmanovic trifft.

Nadal und Alcaraz müssen pausieren

Während also das Comeback von Thiem einen Aufschwung erhielt, wird jenes von Rafael Nadal gebremst. Der Sandplatzkönig, der sich im Jänner eine Hüft- und Leistenverletzung zugezogen hatte, fehlt nächste Woche in Monte Carlo. "Ich bin immer noch nicht bereit, auf höchstem Niveau zu spielen", teilte der 36-jährige Spanier mit. Überraschend hingegen sagte Landsmann Carlos Alcaraz für den Klassiker ab. "Ich habe posttraumatische Arthritis in der Hand und Muskelbeschwerden in der Wirbelsäule", sagt der 19-Jährige.

Das Match zum Nachlesen im Liveticker: