Dominic Thiem fordert Topstar Nadal erstmals auf Hartplatz

Dominic Thiem könnte am Dienstag wieder ein Kapitel rot-weiß-roter Tennis-Geschichte schreiben. Der Weltranglisten-Neunte, der am Montag in New York seinen 25. Geburtstag feierte, könnte als erster Österreicher überhaupt ins Einzel-Halbfinale der US Open einziehen. Nicht einmal Thomas Muster war dies in drei Versuchen gelungen. Allerdings steht Thiem mit Rafael Nadal ein mächtiger Gegner im Weg.

SN/APA (AFP)/KENA BETANCUR Thiem könnte ins Einzel-Halbfinale der US Open einziehen