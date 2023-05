Dominic Thiem führt ÖTV-Riege in Mauthausen an

Der Topstar trifft voraussichtlich am Mittwoch auf einen Qualifikanten. Insgesamt schlagen bis zu zehn rot-weiß-rote Profis beim Heimturnier auf, dank einer Wildcard auch der Salzburger Lukas Neumayer.

Nicht weniger als - im besten Fall - zehn Österreicher wollen diese Woche beim Heimturnier in Mauthausen die Gunst der Stunde nützen, um in der Weltrangliste eine Stufe höher zu kommen. Allen voran Topstar Dominic Thiem, der das ATP-Challenger dem Masters-1000-Turnier in Rom vorzieht. Aus zwei guten Gründen: Einerseits schlägt er erstmals in diesem Jahr in Österreich auf. "Heimturniere haben für mich einen sehr hohen Stellenwert", sagt Thiem. Andererseits müsste der 29-Jährige in Rom zumindest das Achtelfinale erreichen, um 100 Punkte zu erspielen. So viel ist nämlich der Titel in Mauthausen wert - und nichts anderes kann das Ziel für Thiem sein. Er ist als Nummer eins gesetzt, nach den zuletzt starken Leistungen in Monte Carlo, München und Madrid klarer Favorit und trifft zum Auftakt, voraussichtlich am Mittwoch, auf einen Qualifikanten.

Und dabei vielleicht auf einen Österreicher. David Pichler und Matthias Ujvary spielen am Montag im Quali-Finale um einen Platz im Hauptbewerb. Acht weitere ÖTV-Profis finden sich zudem im 32er-Raster. Außer Jurij Rodionov ist die rot-weiß-rote Elite geschlossen vertreten. Sebastian Ofner, der vergangene Woche wieder in einem Challenger-Endspiel stand, und Filip Misolic gehören zum erweiterten Favoritenkreis. Dennis Novak gibt nach dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback. Auch Max Neuchrist steht dank seiner Weltranglistenplatzierung im Hauptbewerb. Da Gaël Monfils wieder einmal aus Fitnessgründen absagen musste, kamen drei Österreicher in den Genuss einer Wildcard: neben Gerald Melzer und Sandro Kopp auch Lukas Neumayer. Der 20-jährige Radstädter trifft auf den Australier Dane Sweeny.