Dominic Thiem gegen Andy Murray im "Blockbuster" von Madrid

Österreichs Tennisstar spielt am Montag (20 Uhr) gegen die britische Tennislegende um seinen ersten Sieg 2022. Welches Comeback erhält Rückenwind?

Erstrundenniederlagen in Marbella, Belgrad und Estoril - Dominic Thiem unternimmt am Montag (20 Uhr/live Sky Sport Austria) beim ATP-1000-Turnier in Madrid einen weiteren Anlauf auf den ersten Sieg seit seinem Comeback. Gegner ist niemand Geringerer als der dreifache Grand-Slam-Sieger und ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray. Wenig überraschend also, dass die Organisatoren den Erstrundenschlager als Hauptmatch ansetzten. Die ATP ruft das Duell gar zum "Blockbuster" aus. Ob die Hauptdarsteller ihrem Namen auch gerecht werden, wird sich aber freilich erst weisen. Schließlich kämpfen ...