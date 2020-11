Dominic Thiem gegen Novak Djokovic verspricht Dramatik

Österreichs Tennisstar fordert die Nummer eins der Welt um den Einzug ins Endspiel der ATP Finals. Wäre ein Sieg ein Wink Richtung Wachablöse?

Dominic Thiem spielt am Samstag (15 Uhr/live Sky und im SN-Ticker) bei den ATP Finals um sein sechstes großes Endspiel, das dritte in diesem Jahr nach den Australian Open und den US Open. Gegner ist Novak Djokovic, der sich mit 6:3, 7:6(4) über Alexander Zverev als letzter Spieler für das Halbfinale qualifizierte. Die jüngsten drei Aufeinandertreffen lassen einen spannenden Schlagabtausch erwarten.

Die glatte Zweisatzniederlage gegen Andrej Rublew im letzten Gruppenspiel ist abgehakt. "Ich habe im Training die Spannung ...