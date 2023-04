Dominic Thiem gegen Sebastian Ofner: Das direkte Duell um Österreichs Nummer eins

Beim ATP-Turnier in Estoril, dem Auftakt in die europäische Sandplatzsaison, macht Jurij Rodionov daraus einen Dreikampf.

Der eine hat auf der ATP-Tour heuer erst ein Match gewonnen, die beiden anderen zuletzt auf der Challenger-Tour Erfolge gefeiert und gepunktet. Und so wird diese Woche das ATP-250-Turnier in Estoril der Schauplatz um Österreichs Nummer eins im Tennis. Dominic Thiem, Nummer 110 der Weltrangliste, Jurij Rodionov (120) und Sebastian Ofner (122) liefern sich zum Auftakt der europäischen Sandplatzsaison in Portugal einen Dreikampf. Zum Auftakt, am Dienstag oder Mittwoch, kommt es sogar zum mit Spannung erwarteten direkten rot-weiß-roten Duell zwischen ...