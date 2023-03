Dominic Thiem geht heuer auf Österreich-Tour

Nach dem schwachen Saisonstart versucht Dominic Thiem zunächst im Mai beim ATP-Challenger in Mauthausen Selbstvertrauen und Punkte zu sammeln. Sechs weitere Auftritte in der Heimat könnten folgen.

Dominic Thiem ist heuer so oft in Österreich zu sehen wie noch nie. Erstmals schon beim ATP-Challenger in der zweiten Mai-Woche in Mauthausen, wo der 29-Jährige nach einer bislang völlig verpatzten Saison Selbstvertrauen und Punkte sammeln will. Mit Gael Monfils schlägt ein weiterer Topstar im Vorfeld der French Open in Oberösterreich auf. Die komplette übrige rot-weiß-rote Garde ist ebenfalls am Start.

Ein Sieg in elf Matches - so lautet Thiems aktuelle Bilanz in den ersten drei Monaten. Obwohl ...