Dominic Thiem genießt in New York weiter großen Zuspruch

Österreichs Tennisstar hat seit den US Open 2020 nichts mehr (Großes) gewonnen und ist dort trotzdem - oder gerade deshalb - noch eine Nummer. Warum, das beweist Thiem auch heuer.

Es lag nicht nur am Gegner, dass Dominic Thiem sein Zweitrundenduell bei den US Open am Mittwochabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) mit dem 20-jährigen Lokalmatador Ben Shelton im Louis Armstrong Stadium, der mit 14.000 Zuschauer fassenden zweitgrößten Arena, austrug. Nein, ...