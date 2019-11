Dominic Thiem gewinnt Duell mit Superstar Roger Federer

Österreichs Tennisstar startete spektakulär in die ATP Finals in London. Er besiegte den Schweizer 7:5, 7:5 und machte damit bereits einen großen Schritt Richtung Halbfinale.

Dominic Thiem ist am Sonntag bei seinem vierten Antreten bei den ATP Finals erstmals mit einem Sieg ins Turnier gestartet. Der 26-jährige Niederösterreicher rang vor 17.500 Zuschauern in der Londoner O2-Arena den als Nummer 3 gesetzten Schweizer Roger Federer im ersten Gruppenspiel nach 1:40 Stunden mit 7:5,7:5 nieder. Thiem trifft damit schon am Dienstag auf Topfavorit Novak Djokovic (SRB-2).

Für den 16-fachen Turniersieger aus Lichtenwörth bedeutet dies schon einmal fix 200 ATP-Punkte für einen Sieg in der Gruppe Björn Borg sowie bisher 430.000 Dollar (389.704,55 Euro) Preisgeld. Thiem stellte im Head-to-Head mit Federer damit schon auf 5:2-Siege.

Da die beiden Sieger der ersten Gruppenspiele am Dienstag aufeinandertreffen (sowie die jeweiligen Verlierer), bekommt es Thiem schon im zweiten Round-Robin-Spiel mit der nächsten Tennis-Legende zu tun. Djokovic hatte sich am Nachmittag gegen Matteo Berrettini (ITA-8) souverän mit 6:2,6:1 durchgesetzt.

Quelle: SN