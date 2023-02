Fitnesstest bestanden: Österreich baut im Davis Cup auf Dominic Thiem

Der Topstar hinterließ beim Training vor dem Duell in Kroatien einen "sehr guten" Eindruck.

Am Dienstag bei der Anreise hat er noch gefehlt, am Mittwoch beim zweiten Training in Rijeka war Österreichs Star Dominic Thiem dann aber dabei und hinterließ einen guten, fitten Eindruck für das Davis-Cup-Duell am Wochenende in Kroatien um den Einzug ins lukrative Finalturnier im Herbst.

"Domi hat ein sehr gutes Training absolviert, auf einem sehr guten, sehr hohen Niveau. Er hat keine Beschwerden gehabt. Da sind wir sehr im Plansoll", zeigte sich Kapitän Jürgen Melzer nach Thiems intensiver ...