Dominic Thiem hat noch zwei Chancen

In Estoril und Monte Carlo geht es für Österreichs Tennisstar um die Qualifikation für die French Open.

Ein Sieg aus elf Matches in drei Monaten ist die brutal ernüchternde Bilanz, mit der Dominic Thiem ins Jahr gestartet ist. Obwohl er in der gesamten ersten Saisonhälfte keine Punkte zu verteidigen hat, tritt Österreichs Tennisstar in der Weltrangliste außerhalb der Top 100 auf der Stelle. Leistungsmäßig waren die Auftritte heuer sogar ein herber Rückschritt im Vergleich zum Sommer und Herbst 2022. Schafft es Thiem noch einmal in die Weltspitze? Die Kritik und Selbstzweifel werden größer. Will er dem noch ...