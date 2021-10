Dominic Thiem: "Ich habe noch sehr gute Jahre vor mir"

Österreichs Tennisstar hat neuen Mut gefasst. Er arbeitet vor den Toren Salzburgs, wo er nun erstmals zum Schläger griff, am Comeback und blickt voller Zuversicht Richtung 2022. Fehler, wie sie heuer passiert sind, sollen dann vermieden werden. Nur puncto Coronaimpfung hat er noch keinen genauen Plan.

Auf Platz eins in der Tennishalle Eichingerbauer in Mondsee hat Dominic Thiem am Montag sein Comeback oder - wie er es formuliert - den Start in die zweite Halbzeit seiner Karriere eingeläutet. Nicht nur die Rückkehr auf den Platz macht Österreichs Tennisstar große Hoffnung, dass er 2022 dort anschließen kann, wo er 2020 aufgehört hatte. "Ich glaube, dass ich noch sehr gute Jahre vor mir habe", sagte Thiem bei einem Medientermin vor den Toren Salzburgs.

