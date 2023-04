Dominic Thiem: "Ich hoffe, dass der Sieg der Start ist"

Österreichs Tennisstar spricht nach dem Sieg gegen Sebastian Ofner von einer guten Leistung und trifft nun in Estoril auf Ben Shelton. Dort gibt es ein "Fernduell" mit Jurij Rodionov um die Nummer eins.

Die europäische Sandplatzsaison ist zurück und mit ihr die Hoffnung, dass Dominic Thiem doch noch einmal den Anschluss an die Weltspitze schafft. Als einen "kleinen Schritt in die richtige Richtung" bezeichnete Österreichs Tennisstar das hart erkämpfte 3:6, 6:3, 6:4 über Sebastian Ofner zum Auftakt in Estoril, wo nun mit dem US-Amerikaner Ben Shelton am Donnerstag (ab 13 Uhr/Sky Sport Austria 2 und im SN-Liveticker) im Achtelfinale die nächste interessante Aufgabe wartet.

"Er ist sicher ein Kandidat für die ...